Wisselvallig weer tot en met het weekend, daarna kans op kouder weer en minder neerslag

nieuws

Tot en met Eerste Kerstdag blijven wisselvalligheid en relatief zacht weer het weerbeeld voor Groningen vormen. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende dagen. Daarna neemt de kans op neerslag waarschijnlijk iets af en doet ook de temperatuur mogelijk weer een stapje terug.

Woensdag brengt volgens Kamphuis weinig verandering met dinsdag: “Er is veel bewolking, met in de ochtend af en toe een opklaring. In de middag wordt de bewolking dikker en volgt regen. Het wordt 9 of 10 graden bij een matige tot vrij krachtige, toenemende zuidwestenwind. Ook donderdagochtend valt er eerst wat lichte regen, gevolgd door droge perioden. In de namiddag of de avond volgt opnieuw regen, bij een temperatuur rond de 10 graden.” Ook vrijdag verandert er weinig aan het ‘rustige weer’, aldus Kamphuis: “In de ochtend is het droog en in de middag en avond volgt veel regen. Dat zorgt voor ‘waterkoud’ weer, bij temperaturen rond de 6 graden.”

Ook het Kerstweekend verloopt volgens Kamphuis wisselvallig, met op beide dagen enkele buien bij temperaturen van 9 of 10 graden. Maandag is er kans op een kleine omslag in het weer: “Op Tweede kerstdag neemt de kans op neerslag af. Mogelijk doet de temperatuur dan ook een stapje terug.”