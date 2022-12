Verkeersregels in brochure voor Oekraïense vluchtelingen.

nieuws

Verkeerswijzer Groningen gaat een brochure met verkeersregels verspreiden onder Oekraïense vluchtelingen.

De brochure is niet alleen in het Oekraïens, maar ook in het Russisch, omdat diverse Oekraïners Russischtalig zijn. De verkeersregels worden er in het kort uitgelegd en er staan verklarende tekeningen bij.

Ook komt er een herdruk van de eerste versie uit 2016. De oorspronkelijke brochure bevat naast het Nederlands ook teksten in het Engels, Frans, Arabisch en Tigrinya (de taal die in Eritrea wordt gesproken).

Verkeerswijzer Groningen zorgde er voor dat er 50.000 exemplaren via het COA werden verspreid. Sindsdien wordt de brochure in het hele land bij verkeerseducatie ingezet.