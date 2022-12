SP en PvdA: ‘Gaan andere lokale bouwbedrijven rond Ring-Zuid ook omvallen?’

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Nu er een van de lokale aannemers die meebouwt aan de zuidelijke ringweg is omgevallen, bestaat het risico dat hetzelfde gaat gebeuren bij de andere lokale bouwbedrijven. Die vrees hebben de gemeenteraadsfracties van de PvdA en SP.

De twee partijen hopen dat het gemeentebestuur woensdag enige opheldering rond deze vrees kan geven. De fracties zijn bang dat het faillissement van Jansma uit Drachten van vorige week een aanloop is naar het faillissement van meer aannemers achter het ringweg-project. Met name de situatie rond de lokale bouwbedrijven (Oosterhof Holman, Koninklijke Sjouke Dijkstra en Roelofs Wegenbouw) baart de twee partijen zorgen: “Nu er een van de lokale ondernemingen door dit project is omgevallen, is er ook een risico dat dit gaat gebeuren bij de andere lokale bouwbedrijven.”

Daarnaast willen de SP en de PvdA weten wat de gemeente voor de werknemers van Jansma, die bij het uitblijven van een eventuele overname hun baan kwijt kunnen raken. In totaal werken er 150 mensen voor het bouwbedrijf. “Dit is een klap voor de werkgelegenheid in de regio en voor de werknemers en werkgevers die al jaren werken bij dit bedrijf”, aldus de twee partijen.