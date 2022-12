Raadfracties pleiten voor Groningse kunst over geschiedenis Suikerunieterrein in nieuwe woonwijk

nieuws

De gemeente Groningen mag in haar begroting voor de ontwikkeling van de Suikerzijde niet vergeten dat openbare kunst een plek krijgt in de nieuwe woonwijk. Daar zullen zes raadsfracties morgen voor pleiten tijdens de raadsvergadering in het Stadhuis.

De gemeenteraad bespreekt woensdagavond de gebiedsbegroting voor de Suikerzijde. Daarbij is het de PvdA, de SP, de ChristenUnie, D66, Student en Stad en de Partij voor het Noorden opgevallen dat er geen geld is vrijgemaakt voor kunst in de openbare ruimte. In eerdere beleid hield de gemeente echter vaak vast aan een vaststaand percentage van één procent van de begroting voor dit soort openbare kunst.

Ook voor de Suikerzijde moet dus een geldbedrag worden gereserveerd voor dergelijke kunstinitiatieven, zo stellen de zes fracties. Want ‘kunst de openbare ruimte verrijkt, maakt aantrekkelijk, nodigt uit tot reflectie en draagt daardoor bij aan het geluk van de Groningers’, aldus de indienende partijen. Via een motie willen de zes indienende fracties dan ook afdwingen dat Groningse kunstenaars worden betrokken bij de aanleg van openbare kunst in de nieuwe woonwijk. In hun werken zien de fracties graag de geschiedenis van het gebied terugkeren.