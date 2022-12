Oppositiepartijen pleiten voor zuinige wisselwoningen en verplichte gang naar notaris bij particulier huurcontract

nieuws

Foto: GoogleEarth

Met twee moties proberen de Partij voor de Vrijheid, de Stadspartij 100% voor Groningen en de Partij voor het Noorden komende woensdag om de positie voor huurders te verbeteren binnen de gemeentegrenzen. Daarbij stellen de partijen maatregelen voor, die zowel sociale als particuliere huurders een steun in de rug moeten bieden.

De drie fracties willen dat sociale huurders, die tijdelijk moeten verhuizen (bijvoorbeeld bij wijkvernieuwing) niet meer in slecht geïsoleerde huizen terecht komen. “We hebben signalen ontvangen dat deze wisselwoningen niet goed zijn geïsoleerd. In één van deze gevallen moest een gezin zelfs zo’n 1.200 euro per maand gaan betalen voor de energierekening”, aldus PVV-fractievoorzitter Dennis Ram. “Er moet in kaart worden gebracht om hoeveel bewoners het gaat. En daarbij moeten er met sociale woningcorporaties afspraken worden gemaakt, zodat je voorkomt dat je bewoners de energiearmoede injaagt. Want heel sociaal is dit niet.”

Daarnaast vinden de partijen dat de gemeentelijke plannen voor een bestuurlijke boete, die de gemeente volgend jaar wil gaan opleggen aan woningeigenaren die woningfraude plegen, een evenknie moet krijgen voorafgaand aan de verhuur van een woning, studentenkamer of toeristenverblijf. De drie partijen stellen voor om huurcontracten verplicht voor te leggen aan een notaris. “Waarom de verhuurmarkt aan de achterkant repareren als het ook aan de voorkant kan”, vervolgt Ram. “Een verplichte toets bij de notaris, weert malafide vastgoedbeleggers van de verhuurmarkt. Huurders weten zo ook direct of een verhuurder niet in de haak is, als zij niet naar de notaris willen gaan. ”