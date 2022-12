Ook JA21 doet in Groningen mee aan Statenverkiezingen; Floor van Scherpenzeel voert lijst aan

nieuws

Foto via JA21 (Twitter)

Nadat eerder op de maandag bekend werd dat Volt meedoet aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten, is JA21 de achttiende partij die volgend jaar maart op het stembiljet voor Groningse kiezers komt te staan.

De partij maakte maandagavond een kieslijst met negen kandidaten bekend, onder aanvoering van lijsttrekker Floor van Scherpenzeel uit Zuidhorn. Naast Van Scherpenzeel staan Marc Pasman, Jan Koetje, Bram van der Sloot, Robin van der Wijk, Jan Willem Waiz en Job van Koningsveld op de lijst met gegadigden voor een zetel in het provinciehuis. Op plaats zeven op de lijst staat een opvallende naam: Finn Camies. Mocht hij een zetel krijgen, dan neemt Camies in Groningen eenzelfde plek in als zijn vader (Rob Camies, ook JA21) in de provincie Drenthe.

JA21 is voorstander van het open houden van de gaswinning in Groningen. Van Scherpenzeel stelde maandagavond, tijdens de start van de JA21-campagne voor de vierkiezingen, dat Groningers te weinig zelf aan het woord komen over hun situatie rond de aardbevingen in het gebied: “Er wordt heel veel over Groningen gepraat, maar er wordt niet mét de Groningers gepraat. Daar gaat JA21 verandering in brengen.”