Leerlingen De Pendinghe sturen schilderij op reis en hopen er een kaartje voor terug te krijgen

Foto via Michiel Thijssing

Na tien jaar stilstand in Soedan is het reizende schilderij van kunstenaar Michiel Thijssing weer begonnen aan een nieuwe etappe. Dat inspireerde de leerlingen van OBS De Pendinghe in Selwerd (waar Thijssing onderwijsassistent is) om ook schilderijen te laten reizen. Maandagmiddag stuurden de kinderen hun eigen exemplaren op reis, met daarbij de oproep om kaartjes terug te sturen.

Thijssing en collega Bart Dagelet begeleiden elke maandag- en woensdagmiddag de Talenten Kids Club (TKC) op De Pendinghe en bij de kinderopvang van SKSG. Tijdens deze uren maakten de kinderen hun eigen schilderijen met lieve woorden. Denk aan uitspraken als ‘jij bent…leuk!’, ‘jij bent…stralend!’ of ‘jij bent…Super!’. Ook deze schilderijen zijn op reis gestuurd.

Maandagmiddag mochten bezoekers van Winkelcentrum Paddepoel de werken gratis meenemen, zolang ze beloofden een kaartje naar de leerlingen te sturen. De leerlingen signeerden hun werk niet: de kaartjes worden gestuurd onder vermelding van de titel van het kunstwerk. Dagelet en Thijssing houden bij, welk kind bij welk kunstwerk hoort.

Een uur na de presentatie waren al 7 van de 12 schilderijen meegenomen. De werken die nu nog in het winkelcentrum staan, zijn tot na de kerstvakantie te zien. Meer informatie over het kunstproject ‘Schilderij op Reis’ is te vinden op deze Facebookpagina.