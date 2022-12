Drenthe verkoopt voormalige Rijksluchtvaartschool op Eelde aan ‘Oranjewoud’

nieuws

Foto via Provincie Drenthe

De provincie Drenthe heeft het complex van de voormalige Rijksluchtvaartschool op luchthaven Groningen Airport Eelde maandagmiddag verkocht aan Stichting FB Oranjewoud, één van de andere aandeelhouders van de noordelijke luchthaven.

De provincie Drenthe nam de monumentale gebouwen in 2016 over. Het gaat om drie gebouwen, een binnentuin met vijver, een portiersloge en een pompgebouw. De gebouwen waren in 2016 behoorlijk in verval geraakt. De provincie kocht de gebouwen om ze te renoveren tot bedrijfsverzamelgebouw. De installaties zijn volledig vervangen en verduurzaamd, waarna het hoofdgebouw konden worden verhuurd aan flexwerkers en aan evenementenorganisatoren. Inmiddels zitten er ook huurders in de andere gebouwen.

Zowel onze buurprovincie als de luchthaven zijn blij met de verkoop. “Bij de aankoop van het complex in 2016 hebben we aangegeven niet voor lange tijd eigenaar te willen zijn omdat de provincie geen vastgoedbedrijf of speculant op de vastgoedmarkt is”, aldus gedeputeerde Henk Brink. “Wel wilden we het monumentale complex behouden en door middel van renovatie duurzaam en toekomstbestendig maken, zodat we het weer konden overdragen aan de markt. Met een grondige renovatie en door de gebouwen te voorzien van elektrische verwarming, klimaatbeheersing en zonnepanelen, kan het complex weer vele jaren vooruit.” Meiltje de Groot, directeur Groningen Airport Eelde, vult aan: “We zijn blij met deze bij de luchthaven betrokken investeerder. Het is mooi om te zien hoe de provincie de gebouwen heeft opgeknapt en hiermee het complex heeft behouden voor de toekomst.”

Het gebouw van de Rijksluchtvaartschool werd gebouwd in 1953 naar een ontwerp van architecten Cuypers jr., Glastra van Loon en kunstenaar Bart van der Leck. De laatste was lid van kunstgroep De Stijl.