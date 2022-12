D66 en PvhN willen ‘dialoog’ met inwoners over risico’s en gevolgen drugs

nieuws

Foto: Kevin van der Laan

Gebruikers van drugs zijn niet altijd op de hoogte van de risico’s, de neveneffecten of en de zorg die bij drugsgebruik horen. Als het aan D66 en de Partij voor het Noorden ligt, moet de gemeente Groningen hier verandering in aanbrengen.

Komende woensdag pleiten de fracties via een motie voor een ‘dialoog’ met inwoners over de gezondheidsrisico’s, milieurisico’s, de productie

handel en criminele invloeden die uit drugs voortkomen. Daarbij moet de gemeente gaan samenwerken met partners, kennisinstellingen en ervaringsdeskundigen.

De twee partijen komen met het voorstel, naar aanleiding van het rioolwateronderzoek wat begin september werd uitgevoerd. Daaruit bleek onder andere dat er een toename is van drugsgebruik, waaronder van cannabis, cocaïne en ecstasy. Volgens D66 en de Partij van het Noorden heeft het gevoerde Nederlandse beleid omtrent drugs een inconsistent systeem in stand gehouden en daarmee bijgedragen aan problemen op het gebied van gezondheid en veiligheid, waaronder een deel van de ondermijnende criminaliteit waar Groningen mee te maken heeft.

Die boodschap moet volgens de twee fracties duidelijk op het netvlies van gebruikers gaan komen. “Drugs worden al eeuwen wordt gebruikt in de samenleving. Je ogen ervoor sluiten of meer verbieden zal er niet voor zorgen dat het gebruik verminderd wordt en repressieve maatregelen maken niet alleen het verschil, zolang er niet wordt ingezet op goede voorlichting, de dialoog opzoeken en preventieve maatregelen”, schrijven de twee partijen in hun motie. “Dit is een essentieel onderdeel van een effectieve aanpak. Elk soort drugs brengt een andere risico met zich mee en gebruikers zijn niet altijd van op de hoogte van de bijbehorende risico’s, neveneffecten of zorg. Maar de dialoog met onze inwoners over drugsgebruik, de handel en productie achter het product wordt te weinig of niet gevoerd.”