Bestuurder bezorgscooter gewond door botsing op Paterswoldseweg

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Op de Paterswoldseweg in de Stad heeft dinsdagavond een ongeval plaatsgevonden tussen een personenauto en een bezorgscooter. Daarbij raakte de bestuurder van het laatstgenoemde voertuig gewond.

De bestuurder van de auto heeft de scooter vermoedelijk over het hoofd gezien, nadat deze vanuit de Eelderstraat de Paterswoldseweg over wilde steken. De bestuurder van de scooter werd enige tijd behandeld in een ambulance, maar een rit naar een ziekenhuis bleek niet nodig.

De Paterswoldseweg werd enige tijd afgesloten tussen de Eeldersingel en de Van Speijkstraat. Inmiddels is de weg weer vrij.