Aanhoudend zacht weer en periodes met regen zijn tot Kerst het devies

Foto: Engin Akyurt via Pixabay

De weersverwachting voor deze week lijkt vooralsnog voor vrijwel iedere dag hetzelfde beeld te schetsen voor Groningen: zachte temperaturen op of net onder de 10 graden en elke dag periodes met buien.

OOG-weerman Johan Kamphuis schetst voor vrijdag een weerbeeld, wat bijna op elke komende weekdag van toepassing is. “Dinsdag is het bewolkt en zijn er perioden met (lichte) regen. In de loop van de dag wordt het vanuit het noordwesten droog. Volgens de weerman is het vrijdag ‘zacht’, bij 9 graden en een matige zuidwestenwind.

In de avond en nacht naar woensdag klaart het op en ontstaat later mist, bij minima rond de 3 graden. “Woensdagochtend is het droog, maar in de middag volgt opnieuw regen. Ook dan blijft zacht bij 8 of 9 graden. Ook donderdagochtend valt er geregeld regen, maar in de middag wordt het droog kan het af en toe even opklaren.” Volgens Kamphuis is vrijdag een iets killere onderbreking van een week met zacht weer. De dag begint opnieuw droog, maar in de middag volgt regen. “Dat maakt het ‘waterkoud’ bij 6 graden.”

Het kerstweekend lijkt geen gevolg te geven aan deze kleine verandering in de temperatuur: “Ook dan zijn er droge perioden, afgewisseld door nu en dan regen. Het is aanhoudend zacht, met kwikstanden rond 10 graden. Op Tweede Kerstdag loopt de temperatuur misschien zelfs op richting de 12 graden.”