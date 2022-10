‘Zondag opklaringen en wolkenvelden, komende dagen rustig herfstweer’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Na een week waarbij er regelmatig buien vielen zullen de komende dagen rustiger gaan verlopen, waarbij de zon zich regelmatig zal laten zien.

Op zondag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Er kan een lokaal buitje vallen maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een matige wind uit westelijke richting wordt het 15 of 16 graden. In de nacht van zondag op maandag helder en minimumtemperaturen rond de 10 graden. Op maandag is het droog waarbij er in de ochtend veel ruimte is voor de zon. In de middag toenemende bewolking. Het wordt 17 graden.

Op dinsdag heeft de zon het lastiger. Er is veel bewolking, waarbij de zon zo nu en dan even tevoorschijn komt. Het blijft opnieuw droog en het wordt 17 of 18 graden. Op woensdag kan het 18 of 19 graden worden. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Wel staat er dan een stevige wind uit zuidwestelijke richting.