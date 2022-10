School aan Heerdenpad ontruimd na brand in toiletruimte

nieuws

Foto: 112 Groningen

Verschillende brandweereenheden rukten maandagmiddag uit naar CSG Wessel Gansfort aan het Heerdenpad. Daar ontstond brand in een toiletruimte.

Het brandalarm in de christelijke middelbare school ging af door rookontwikkeling in één van de toiletruimtes in het gebouw. Na een verkenning door de brandweer bleek een toiletrolhouder te branden.

Daarop werd de gehele school ontruimd en stonden enkele honderden leerlingen buiten. De brandweer gaat de school ventileren zodat de rook uit het pand gaat. Daarna mogen de leerlingen weer naar binnen.