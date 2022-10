Wel of geen transferium bij De Punt: “Geldkraan is nog altijd niet definitief dichtgedraaid”

nieuws

Op- en afrit bij De Punt. Foto: google maps

Komt er wel of geen transferium bij De Punt. In november wordt door de gemeenteraad van Tynaarlo een definitief besluit genomen.

Woensdag is de organisatie ‘Transferium-nee’ bijgepraat door de wethouder van de gemeente Tynaarlo. De wethouder heeft laten weten dat de gemeenteraad op 15 november door de Provinciale Staten van Drenthe wordt bijgepraat. Hieraan voorafgaand worden op 25 en 27 oktober bijeenkomsten gepland waar voor- en tegenstanders een laatste keer hun argumenten kunnen presenteren. De wethouder is ook duidelijk: of het plan gaat in zijn geheel door, of het gaat helemaal niet door.

“Nut en noodzaak is niet bewezen”

De plannen voor een ov-knooppunt bij De Punt zijn vanaf het begin al omstreden. Niet alleen in en om De Punt zelf, ook in Glimmen bestaat al jaren weerstand tegen de plannen. Afgelopen zomer heeft de organisatie ‘Transferium-nee’ namens 2.300 tegenstanders een petitie aan de gemeenteraad overhandigd. “De nut en noodzaak van het transferium is tot vandaag de dag niet bewezen”, vertelt Sylvie Westerhof van ‘Transferium-nee’. “Ook de meest recente onderzoeken die in opdracht van de Provincie Drenthe zijn uitgevoerd wijzen dit niet uit. Zo bevat de nieuw opgestelde natuurtoets nog steeds onjuistheden.”

“Het had ze gesierd als ze de geldkraan dicht hadden gedraaid”

“Namens de tegenstanders blijf ik zeggen: wij zijn voorstander van verduurzaming op gebied van vervoer, maar dit is niet de juiste locatie. Het gaat immers ten koste van het Nationaal Park Drentsche Aa en dorpsaanzicht De Punt en entree Eelde en Glimmen. We hadden gehoopt dat de petitie de gemeente, maar indirect ook de Provincie Drenthe ervan zou overtuigen om van de plannen af te zien. Het had beide gesierd wanneer ze de geldkraan voor het project definitief hadden dichtgedraaid.”

“We strijden door tot het doek valt”

Haar collega Erik Bazuin voegt toe: “We betreuren het dat de 2.300 tegenstanders onvoldoende gehoord worden. We geven daarom niet op en strijden net zo lang door totdat het doek voor het transferium in Nationaal Park De Drentsche Aa definitief valt.”