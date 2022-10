nieuws

Foto Andor Heij. Herfst, zonnig

Het weekeinde begint met bewolking en regen, maar later breekt de zon flink door.

In de nacht naar zaterdag blijft het waarschijnlijk droog en ligt de temperatuur rond de 12 graden.

Zaterdag is het bewolkt en valt er in de middag regen. Het wordt 16 graden. Zondag is het droog en zonnig. Het wordt 17 graden.

Maandag kan het zelfs 20 gaden worden, maar er vallen ook buien. Na maandag daalt de temperatuur naar een graad of 15, maar het is dan wel vrij zonnig en droog.