Waar kunnen fietsers straks flink doorrijden van Zuidlaren naar Stad? Jij mag meepraten

Foto: Groningen Bereikbaar

De provincie Groningen wil de bestaande doorfietsroute van Groningen naar Haren doorgetrekken naar Zuidlaren. Maar waar willen omwonenden en gebruikers straks langs rijden en hoe moet het fietspad eruit gaan zien? Op die vragen wil de betrokken overheden graag antwoord van omwonenden en gebruikers.

Een aantal dingen staan al vast over de doorfietsroute van Zuidlaren naar Haren: hij wordt zo’n elf kilometer lang en start in het noordelijk deel van Zuidlaren. De route moet vervolgens gaan lopen over één van twee mogelijke routes door Midlaren en Noordlaren. Voor het stuk tussen Noordlaren en Haren zijn drie opties: via Glimmen, Appelbergen of Onnen. Het eindpunt staat ook al vast, want de route moet aansluiten op de bestaande doorfietsroute tussen Groningen en Haren. Die eindigt nu bij de Jachtlaan.

Om te onderzoeken waar de nieuwe route komt te liggen, brengen de provincie Groningen en Drenthe (samen met de gemeentes Tynaarlo en Groningen) de wensen van omwonenden, fietsers en natuurliefhebbers in kaart. Iedereen kan meedenken en reageren op de Stem van provincie Groningen. Reageren kan tot 1 december 2022. Daarna gaat een ontwerpteam gaat de verzamelde informatie uitwerken. De provincies kiezen vervolgens een voorkeursvariant.Rond de zomer van 2023 is de definitieve route bekend.