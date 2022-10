Vuurwapen aangetroffen bij controle personenauto, verdachte aangehouden

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Politieagenten hebben in de nacht van zondag op maandag een persoon aangehouden die in bezit was van een vuurwapen. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

“Op het Gedempte Zuiderdiep vond een controle van een voertuig plaats”, vertelt Wind. “Bij deze controle werd er een vuurwapen aangetroffen bij een persoon. De persoon zat samen met twee anderen in de auto. De technische recherche heeft het vuurwapen veiliggesteld en gaat verder onderzoek doen. De persoon is aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau.

De twee andere personen konden hun weg vervolgen.