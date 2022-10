Verbinding Leonard Springerlaan – Ring West anderhalf jaar dicht

nieuws

De verbindingsweg van de Leonard Springerlaan met de westelijke ringweg gaat vanaf 10 oktober langdurig dicht: tot april 2024.

Deze maand starten de eerste werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe viaduct tussen de Leonard Springerlaan en de Concourslaan. Het is daarom van 10 oktober 6.00 uur tot april 2024 niet mogelijk van de Leonard Springerlaan de westelijke ringweg op te rijden en andersom.

In deze zelfde periode wordt de tijdelijke weg van Drachten richting de westelijke ringweg verlegd. Vanaf 9 november rijdt het verkeer over de nieuwe tijdelijke weg. Deze gaat onder de nieuw aangelegde bocht bij het Mercure hotel door en over de piepschuim blokken naast de NTC gebouwen. Van de westelijke ringweg richting Vrijheidsplein is vanaf dat moment maar één rijstrook beschikbaar.

Op dinsdag 1 november beginnen de werkzaamheden bij het viaduct over de Concourslaan in het Stadspark. Er worden dan damwanden ingetrild. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid.