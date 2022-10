Tijd is rijp om winkeldeuren gesloten te houden: “Het maakt een klant niet uit”

De nadelen voor het sluiten van winkeldeuren wegen niet op tegen de voordelen. Dat zegt raadslid Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren.

Wie zondagmiddag door de binnenstad loopt ziet overal winkeldeuren die wijd open staan. De Groningen City Club is afgelopen week de campagne ‘Welkom, wij zijn open, de deur is dicht om energie te besparen’, gestart. De tekst op deze bordjes moeten de komende tijd bij steeds meer winkels te vinden zijn. Op dit moment is het nog een vrijwillige keuze, maar Van Zoelen voelt er wel iets voor om er een verplichting van te maken, waarbij het belangrijk is dat er een gelijk speelveld ontstaat.

“Onderwerp speelt al heel lang”

“De discussie over open deuren speelt al heel lang. Indertijd tijdens een sessie van de open raad hebben we het plan geadopteerd om winkeldeuren te sluiten. Dit was samen met GroenLinks, D66, VVD en de Partij voor de Dieren. Wij waren vrij radicaal, waarbij we ook op zoek gingen naar mogelijkheden om het verder te verdiepen. D66 en VVD wilden in overleg met de Groningen City Club om te kijken of het iets zou zijn.”

“De nadelen zijn puur psychologisch”

In de tussentijd noopt de geopolitieke situatie tot nadenken en tot keuzes. “In Amsterdam is bij een drogisterij onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van het sluiten van deuren. Bij voordelen kwamen punten op tafel dat het diefstal vermindert, dat het de gezondheid van medewerkers bevordert en dat een winkel veel minder warmte verliest. Het meest bijzondere in het onderzoek is dat het bij de klandizie niet uitmaakt of een deur dicht of open is. Dat speelt niet. Dat het wordt genoemd zit puur in het hoofd van ondernemers. Het is psychologisch. De buurman heeft de deuren open dus hij trekt alle klanten, dus dan moet ik ook maar de deuren openen. Eigenlijk is dat heel gek.”

“Gelijk speelveld nodig”

Het implementeren van dichte deuren is echter lastig. “Als je dit tot een succes wilt brengen is een gelijk speelveld nodig. Dat het voor iedereen hetzelfde is. Het probleem is dat er in de stad diverse filialen te vinden zijn waarvan het hoofdkantoor ergens in de Randstad is te vinden. Daar wordt het beleid bepaald dat voor alle winkels geldt. Dat zorgt voor scheve verhoudingen.”

“We zoeken uit wat er mogelijk is”

Van Zoelen is ondertussen blij met de actie van de GCC. “Het is heel bijzonder om te zien hoe de Groninger City Club draait, en dat ze eigenlijk nu tegen hetzelfde oplopen als waar wij ook tegen aan liepen. Als het gaat om een verplichting, om deuren te sluiten. Ik denk dat de tijd daar nu rijp voor is. Ik vermoed dat D66 en VVD er nu ook anders in staan. Op dit moment zijn we als partij ambtelijk aan het uitzoeken wat er mogelijk is. Daar zal binnenkort een reactie op volgen.”

“Eigenlijk heel vreemd dat winkeldeuren open staan”

Dat er gedraaid wordt is volgens het raadslid niet zo heel vreemd. “Er is dit jaar veel gebeurd. We kijken heel anders tegen energie aan. Het woord ‘duurzaam’ is veel vaker te horen. En als je dan door de stad loopt, dan kun je inderdaad zeggen dat het heel vreemd is dat al die winkeldeuren open staan waardoor de warmte maar ontsnapt. En er zijn hele mooie oplossingen om die warmte binnen te houden. Goed voor het klimaat en goed voor de portemonnee.”