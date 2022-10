“Sugar Homes houdt borg van huurders in om energiekosten te betalen

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De studenten die vorig jaar een studio huurden van Sugar Homes krijgen hun borg van 750 euro niet terug. Dat meldt de Universiteitskrant.

Het gaat om bewoners van de containerunits op het Suikerunieterrein. Eigenaar StudentHousing houdt het geld, in totaal zo’n 187.500 euro, om te compenseren voor de gestegen energiekosten. Het bedrijf zou de borg binnen acht weken nadat een huurder vertrokken is moeten terugbetalen. Volgens de Ukrant kregen de 250 internationale studenten die er vorig jaar woonden – en in sommige gevallen ook dit jaar weer – kregen vorige week een email waarin stond dat ze hun geld niet terugkregen.

Volgens de Ukrant had StudentHousing in februari al geprobeerd om het maandelijkse energievoorschot met 200 euro te verhogen. De studenten weigerden toen te betalen. Volgens hen was het illegaal om contracten aan te passen nadat ze getekend waren. StudentHousing gaf vervolgens toe, iets te voortvarend te zijn geweest.

Volgens de Ukrant zijn de huurders woest over de gang van zaken. Zij stellen dat de meesten van hen een huurcontract in het Nederlands hebben gekregen en dus niet goed begrepen waar ze voor tekenden. De studenten overwegen nu naar de rechter te stappen om hun borg terug te krijgen.