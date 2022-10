Stuwen, dammen en watermolens moeten Reitdiep-Zuid aantrekkelijk maken voor weidevogels

nieuws

Foto via Het Groninger Landschap

De weidevogelreservaten Paddepoel en Koningslaagte bereikbaar houden voor weidevogels en zorgen voor meer voedsel voor de dieren. Daar moeten de veranderingen, die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd in de gebieden, voor gaan zorgen. Gedeputeerde Johan Hamster en Groninger Landschap-directeur Marco Glastra zetten vrijdagochtend een nieuwe windwatermolen in de Koningslaagte aan.

Met deze handeling werd het project ‘Optimalisatie waterbeheer Reitdiep-Zuid’ officieel afgerond. De nieuwe windwatermolen zorgt ervoor dat oppervlaktewater aangevoerd wordt in het gebied, zodat in droge tijden het waterpeil niet te ver daalt. Een nieuwe stuw gaat er voor zorgen dat in een deel van het gebied het water langer wordt vastgehouden en het waterpeil stijgt.

In de Paddepoel zijn meerdere gebiedjes gemaakt met een vastgesteld waterpeil, door middel van nieuwe stuwen en dammen. Met behulp van de windwatermolen wordt water vanuit het Selwerderdiepje opgepompt naar het gebied. Restwater loopt vervolgens over nieuwe stuwen naar aanliggende peilvakken en vervolgens over stuwen weer in het Selwerderdiepje.

Glastra liet weten blij te zijn met de afronding van het project. Volgens de directeur van het Groninger Landschap zorgen de maatregelen ervoor dat weidevogels ook tijdens droge periodes met hun lange snavels in de grond naar bodemleven zoeken, met als gevolg een groter broedsucces van bedreigde weidevogels zoals de grutto en de tureluur.