Studenten en politici demonstreren op Grote Markt voor energietoeslag voor studenten

Onder de vlag van negen politieke partijen en achttien jongeren- en studentenorganisaties stonden donderdagavond enkele tientallen studenten voor een podium op de Grote Markt. Met de demonstratie roepen de studenten en politici het Rijk en de gemeente Groningen op om ook energietoeslag toe te kennen aan studenten.

Naast initiatiefnemers en raadsleden Jimmy Dijk (SP) en Steven Bosch (Student & Stad) bestond het programma uit verschillende sprekers. Onder meer Midas Bosman (LSVb) en Willem Groeneveld (Sikkom) namen het woord. Het programma werd aangevuld met live-muziek van de Vap Vibrations, de huisband van studentenvereniging Vindicat.

Het protest wordt georganiseerd, omdat de regeling voor energietoeslag die nu bestaat studenten uitsluit. Met het protest willen de demonstranten het kabinet oproepen om de energietoeslag ook voor studenten mogelijk te maken. Naast het protest voor energietoeslag voor Groningse studenten, willen de demonstranten met de actie ook andere studentensteden aanzetten tot vergelijkbare protesten.

Ook de gemeente Groningen speelt een rol. Die moet de uitkering van de energietoeslag uitvoeren, maar kan door gebrek aan geld uit Den Haag niet alle studenten met een laag inkomen compenseren voor de sterk gestegen energieprijzen. Daarom steunden ook de fracties van GroenLinks, Stadspartij 100% voor Groningen, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, D66 en CDA het protest.

