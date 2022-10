Scheldwoorden met kanker aanleiding voor woede-uitbarsting Suslov

nieuws

Foto: Sportphotoagency.com *Tomas Suslov* of FC Groningen

Scheldwoorden, met daarbij het woord kanker, die vrijdagavond naar het hoofd van FC-speler Tomáš Suslov werden geslingerd waren aanleiding voor diens woede-uitbarsting. Een filmpje over die woede-uitbarsting gaat sindsdien viral.

Geschreven door Johan Kamphuis

Wat begon als een gesprek eindigde in een fikse ruzie met een ‘fan’. “Dat het publiek kritisch is, dat snap ik”, vertelt Suslov. “En dat mag en daar hebben ze ook redenen voor. Ik wilde na de wedstrijd de fans bedanken. Dat ze ondanks onze nederlaag, en een moeizame seizoenstart, toch achter ons staan. Er was één persoon die hard schreeuwde en vervelende dingen riep.”

“Met het woord kanker raak je niet alleen mij, maar ook mijn moeder”

“Aanvankelijk ging het om verwensingen die nog binnen de perken waren, maar op een gegeven moment begon hij scheldwoorden met kanker te roepen. Kanker is een vreselijke ziekte. Mijn moeder had kanker. Die scheldwoorden raakten me tot in mijn ziel en maakten me ontzettend boos. Hij raakt niet alleen mij maar ook mijn moeder en alle mensen die met kanker te maken hebben of hadden. De persoon heeft geluk gehad dat ik me nog kon inhouden.”

Tomáš Suslov

Suslov werd geboren op 7 juni 2002. In augustus 2018 verruilde hij de jeugd van FC Tatran Prešov voor die van FC Groningen. Na een aantal jaren bij de jeugd te hebben gespeeld, speelt Suslov sinds 2020 in de hoofdmacht. In de afgelopen twee jaar heeft hij 67 wedstrijden gespeeld, waarbij hij vier keer de bal in de touwen wist te werken. Op 28 januari 2022 werd bekend dat zijn contract is opengebroken en verlengd is tot medio 2026.