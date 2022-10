Ruim een derde van de Groningse bedrijven gebruikte coronasteun

nieuws

Foto: Rick van der Velde

In totaal maakten tijdens de coronacrisis ongeveer 7.840 bedrijven uit de gemeente Groningen gebruik van één of meerdere coronasteunmaatregelen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dat betekent dat in de periode van maart 2020 tot en met juni 2022 zo’n 38 procent van de bedrijven uit de gemeente een beroep deed op een van de financiële coronasteunmaatregelen. Vooral kleine, zelfstandige ondernemers maakten gebruik van coronasteun, via de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Groningse bedrijven kregen iets vaker coronasteun dan de rest van Nederland. Gemiddeld gebruikte 36,8 procent van alle bedrijven coronasteun. Het gebruik van coronasteunmaatregelen was het hoogst op de Waddeneilanden. Hier gebruikte 47 tot 63 procent van alle bedrijven coronasteun. Ook Amsterdam, Beverwijk, Valkenburg aan de Geul, Vaals en Maastricht gebruikte relatief vaak steun. Het gebruik was het laagst in Rozendaal en Lopik, met respectievelijk 21 en 22 procent.