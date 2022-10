Pakketbezorger GLS verlaat depot aan Jeverweg voor groter sorteercentrum in Drachten

nieuws

Foto via Google Maps - Streetview

GLS is deze week begonnen met de bouw van een nieuwe depot op bedrijventerrein Azeven bij Drachten. De nieuwe, moderne locatie, die in september van volgend jaar klaar kan zijn, gaat het huidige depot aan de Jeverweg in Groningen vervangen.

GLS denkt, met de grotere oppervlakte en een volledig geautomatiseerd sorteersysteem haar klanten in het noorden beter te kunnen bedienen vanuit Drachten: “Het nieuwe depot in Drachten heeft een centrale en gunstige ligging in de regio Noordoost-Nederland. In de Friese stad kan de organisatie sneller en efficiënter pakketten ontvangen en bezorgen en dus beter profiteren van deze groei.”

Het nieuwe depot in Drachten wordt niet alleen groter dan het huidige depot in Groningen, maar ook een stuk moderner. Het wordt, naast 80 deuren waar bestelwagens hun pakketten kunnen ophalen, voorzien van een volledig geautomatiseerd sorteersysteem. Pakketten worden er vanaf eind volgend jaar automatisch aangevoerd en gesorteerd. Ook weegt en meet het systeem de pakketten, waardoor er meer kan worden verwerkt in een kortere tijd.

GLS Netherlands streeft ernaar om het depot in Drachten vanaf september 2023 in gebruik te nemen. Waarschijnlijk neemt het bedrijf na het ‘peak season’ (de feestdagen) van volgend jaar haar vertrek uit Groningen.