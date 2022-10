Optimisme om collegejaar in te korten: “We kunnen leren van andere Europese universiteiten”

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Het voorstel van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) om te kijken of het collegejaar korter kan, kan op optimisme rekenen bij verschillende universiteitsraadsfracties. Ook de Groninger Studentenbond is voorzichtig positief.

Dijkgraaf nodigt universiteiten uit om mee te doen aan een proef waarbij op een slimme manier gekeken gaat worden of er gesneden kan worden in het aantal onderwijs- en tentamenweken. Volgens de minister duurt het collegejaar in Nederland gemiddeld zo’n negen weken langer dan bij universiteiten in andere Europese landen. Zowel docenten als studenten klagen over het volle programma en de stress en psychische druk die dit teweeg brengt.

Stijn van Hussen (Lijst Calimero): “Ademruimte is vooral voor internationale studenten prettig”

“Ik denk dat dit een goede zet kan zijn om te druk bij studenten en docenten te verlichten”, reageert Stijn van Hussen van Lijst Calimero. “We hebben ons hier eerder al sterk voor gemaakt tijdens de verkiezingen. Met name voor internationale studenten is die ademruimte prettig. Zij gaan vlak voor Kerstmis naar huis, maar vlak na de kerst staat er een tentamenperiode gepland. In de praktijk betekent dit dat ze thuis komen en vervolgens op zolder aan de studie moeten. Als je het studiejaar slimmer inricht kun je de tentamens voor de kerst plannen zodat je met een opgeruimd gevoel naar huis kunt gaan.”

“Leren van andere universiteiten”

Van Hussen: “Wat wel belangrijk is, is dat de kwaliteit van het onderwijs niet onder druk mag komen te staan. Het gevaar is dat als je het aantal weken terug gaat brengen, dat het dan in de weken die overblijven nog drukker gaat worden. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus er moet ook gekeken worden wat eventueel geschrapt kan worden zonder dat het de kwaliteit van een opleiding in gevaar brengt. En we kunnen denk ik ook leren van andere universiteiten in Europa. Bijvoorbeeld in Duitsland. Hun universiteiten staan ook goed aangeschreven, maar hoe hebben zij hun collegejaar ingedeeld.”

Iris van Son (De Vrije Student): “Hard werken is onderdeel van onze cultuur geworden”

Iris van Son is van De Vrije Student: “We staan helemaal achter de oproep van de minister. We hebben ook begrepen dat een aantal faculteiten op de universiteit mee gaat doen aan de proef, en dat is heel mooi. Dat studenten en docenten stress ervaren, dat is niet waar ik van schrik. Hard werken is onderdeel van onze cultuur geworden, en als studenten stress en werkdruk ervaren dan kun je daar kritisch naar kijken om er verandering in te brengen.”

“Zomerperiode inkorten en gewonnen weken verspreiden”

Van Son: “Je kunt het collegeprogramma wellicht inkorten of je kunt het herverdelen. Je kunt bijvoorbeeld twee weken van de zomerperiode afsnoepen, waarbij je die twee weken plaatst elders in het jaar, zodat je op die momenten even op kunt laden, tot rust kunt komen. Een andere optie is om met docenten te praten. Wat is er mogelijk met het studiemateriaal? Hoe is het semester ingedeeld? Welk maatwerk kunnen we toepassen. En ik ben het met meneer Van Hussen eens dat we ook naar andere universiteiten kunnen kijken. Hoe doet men het in het buitenland. Kan ons dat inspireren?”

Annemarie Herbschleb (GSb): “We wachten op een realistisch plan”

Annemarie Herbschleb van de Groninger Studentenbond is voorzichtiger: “We zijn voorzichtig optimistisch. De intentie is goed. Maar we zijn wel heel benieuwd hoe dit uitgewerkt gaat worden. Door een korter collegejaar kan de druk in de overgebleven weken toenemen. Dat zou niet de bedoeling moeten zijn. Dus we wachten op een realistisch plan, maar we waken er voor dat het averechts uit gaat pakken.”