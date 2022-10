Op een klein buitje na blijft ‘herfstoffensief’ voorlopig uit boven Groningen

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Op een klein buitje op zaterdagochtend na blijft het tot na het weekend droog en relatief warm in Groningen. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende dagen.

“Vrijdag zijn er perioden met zon, afgewisseld door wolkenvelden”, aldus Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 17 graden. De zuidwestenwind is matig. Zaterdagochtend is er wel kans op een bui, maar de zon schijnt ook af en toe. In de middag wordt het overal droog en wisselen felle opklaringen en een aantal wolkenvelden elkaar af. Het wordt 14 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwesten. Zondag wordt het ronduit zonnig, bij temperaturen tussen de 15 en 16 graden. De zuid- tot zuidoostenwind is matig.”

Ook daarna valt de herfst nog niet echt binnen, vervolgt de OOG-weerman: “Na het weekend zien we dat een hogedrukgebied actieve storingen voorlopig op afstand houdt. Maandag is er flink wat zon, naast een aantal wolkenvelden en een kleine kans op een buitje in de loop van de dag. Dinsdag en woensdag blijft een herfstoffensief ook uit. Het blijft op beide dagen overwegend of helemaal droog en met geregeld zon wordt het 15 tot 17 graden. Pas donderdag of vrijdag zet de herfst de aanval in en neemt de kans op regen en wind toe.”