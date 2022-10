Onrust om bultjes wit poeder in Meerstad: “Bleek om route voor hardlooptocht te gaan”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij de politie zijn vorige week verschillende meldingen binnengekomen van inwoners uit Meerstad die in hun omgeving bultjes met wit poeder aantroffen. Het aantreffen van het poeder zorgde voor onrust.

“Het was onbekend om wat voor poeder het ging en wat de werking en de gedachte hier achter was”, schrijft de politie. “Na onderzoek is gebleken dat het hier ging om onschuldig meel of bakpoeder. Het meel was neergelegd om de route aan te geven voor hardlopers die zaterdagochtend meededen aan een hardloopevenement.”

De politie laat weten dat men contact heeft gezocht met degenen die het meel hebben uitgestrooid. “De organisatie heeft haar excusues aangeboden voor de onstante onrust en overlast.”