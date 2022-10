OM wil Stadjers laten brommen voor drugslabs in Drenthe

nieuws

Foto: Rechtspraak.nl

Een 37-jarige en een 32-jarige man uit de stad Groningen gaan, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, zeker twintig maanden de cel in voor hun rol bij de productie van drugs. Samen met drie andere mannen uit Drenthe en de provincie Groningen, zouden ze drugslabs hebben gerund in Zuidlaarderveen en Nieuw-Roden.

Dat meldt RTV Drenthe donderdagavond.

Agenten kwamen de drugslabs in 2017 op het spoor, dankzij een anonieme melding over een lab in het Friese Sûwald. Camera’s rond de boerderij lieten zien hoe meerdere mannen af en aan liepen rond het lab. Een paar maanden later werden in de auto de 39-jarige hoofdverdachte in de zaak (een man uit Assen) grondstoffen voor drugs gevonden tijdens een verkeerscontrole, maar kwam uiteindelijk op vrije voeten. Vlak daarna werd het DNA van de man aangetroffen in een lab in Zuidlaarderveen. Daarop besloot de politie de auto van de man te volgen, waarna ook de 32-jarige Stadjer in beeld kwam. Het DNA van de Stadjer werd vervolgens opnieuw gevonden bij een afvaldumping in Duitsland.

De zaak kwam in juli van dit jaar helemaal rond. De auto van de Assenaar werd gevolgd naar een woning in Nieuw-Roden, waar de Assenaar tegen de lamp liep toen de politie binnenviel en een drugslab aantrof. Daarop werden zowel de 39-jarige hoofdverdachte als de medeverdachten uit Stad in de boeien geslagen en aangehouden.

Over drie weken weten de twee Stadjers (en alle andere verdachten) welke straf ze gaan krijgen. Een zesde verdachte, een 31-jarige man uit Roden, zit sinds oktober vorig jaar al een celstaf van twee jaar uit voor zijn betrokkenheid.