Nieuwe staking in streekvervoer dreigt, werkgevers komen met bonus

Foto: Andor Heij

Er dreigt een nieuwe staking in het streekvervoer voor een betere CAO. De vakbond FNV heeft de leden opgeroepen om landelijk van woensdag tot en met vrijdag het werk neer te leggen.

Dat houdt voor Groningen in dat een deel van de bussen van Qbuzz niet rijdt. De treinen van Arriva rijden wel, omdat daarvoor een andere CAO geldt.

De werkgevers in het openbaar vervoer (VWOV) hebben al een CAO-overeenkomst over 2021 en 2022 met de vakbond CNV, maar de leden van het FNV gaan hier niet mee akkoord. De FNV-leden willen onder andere meer loon en minder werkdruk. Om de staking te voorkomen biedt het VWOV een extra uitkering van duizend euro aan voor de medewerkers in het openbaar vervoer.

“De CAO OV 2021-2022 loopt nog tot 31-12-2022. We richten onze blik samen met de vakbonden graag op de toekomst”, aldus VWOV voorzitter Fred Kagie. “We willen zo snel mogelijk constructief met in gesprek over de nieuwe cao vanaf 1-1-2023. De wereld is in hoog tempo veranderd, de kosten voor levensonderhoud zijn enorm gestegen. Dat is ook de reden dat we nu al een stap maken met deze eenmalige uitkering van €1.000,-”.

Volgens de werkgevers valt ongeveer 30 procent van de bussen uit wanneer de FNV leden toch gaan staken. Dat baseren zij op het aantal ritten tijdens de eerdere stakingen in het openbaar vervoer.