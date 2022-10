“Maandag toenemende bewolking met later regen, komende dagen rustig herfstweer”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen is er veel bewolking met zo nu en dan zon. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis neemt vanaf vrijdag de onzekerheid toe en kan het daarna twee kanten op gaan.

“Maandagochtend is er eerst zon en neemt de bewolking geleidelijk aan toe”, vertelt Kamphuis. “In de middag raakt het zwaar bewolkt en in de loop van de middag volgt enige tijd wat regen. Bij een matige zuidwestenwind, in de middag draaiend naar het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 4, wordt het 16 of 17 graden.

Dinsdag is er eerst kans op een mistbank. Verder is er veel bewolking met gaandeweg de dag af en toe een doorbrekende zon. Er waait een zwakke westenwind, windkracht 2 en het wordt 13 graden.”

“Woensdag is er eerst opnieuw veel bewolking. Gaandeweg de dag wordt de bewolking dunner en breekt de zon af en toe door. Het wordt 13 graden bij een zwakke westenwind, windkracht 2. In de nacht van woensdag op donderdag volgt wat regen. Donderdag is er veel bewolking en kan er een buitje vallen. De zon heeft het lastig en het wordt 15 graden bij een zwakke of matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 3.

Vanaf vrijdag neemt de onzekerheid toe. Terwijl een herfstdepressie vanaf de Atlantische Oceaan de aanval inzet, begint zich boven het oosten van Europa en de Middellandse Zee een hogedrukgebied op te bouwen. Wie de slag om ons land gaat winnen is onzeker. Het zal het verschil zijn tussen zeer zacht najaarsweer, met regelmatig zon en slechts een enkele bui, of een nat en soms onstuimig weertype. In dat laatste scenario is het ook een stuk koeler.”

