Maandag geluids- en trillingsoverlast rond viaduct Van Iddekingeweg

Foto: Ecco van Oosterhout

Omwonenden van het viaduct onder de A28 bij de Van Iddekingeweg moeten komende maandag rekening houden met geluidsoverlast en trillingen. Aannemerscombinatie Herepoort gaat op deze dag damwanden intrillen voor het vernieuwde, westelijke deel van het viaduct.

Na de sloopwerkzaamheden van de afgelopen maanden gaat de aannemerscombinatie nu beginnen met het verstevigen van de bestaande fundering. Op deze fundering wordt later een verbreed viaduct aangelegd, waar de A28 over heen gaat rijden. Als de damwanden de grond in zijn getrild, gaat Herepoort verder met laswerk, boorwerk en betonwerkzaamheden.

Het verkeer gaat komende maandag geen last hebben van het intrillen van de damwanden. Dat geldt waarschijnlijk niet voor omwonenden van het viaduct. Zij moeten maandag rekening houden met overlast, door het geluid van ‘metaal-op-metaal’. Ook kan de omgeving trillingen veroorzaken.