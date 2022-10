‘Juf Ellen’ viert 25-jarig jubileum op CBS De Fontein in Ten Boer

nieuws

Foto: Ellen Meijer

Ellen Jovanovic is al 25 jaar werkzaam in het onderwijs bij CBS De Fontein in Ten Boer. Dat werd donderdag gevierd met een feestje voor ‘juf Ellen’.

De in Haren woonachtige leerkracht werd donderdag vanuit haar woonplaats naar Ten Boer gereden in haar favoriete voertuig: een ouderwets Volkswagen-busje. Aangekomen op het schoolplein werd Jovanovic toegezongen door leerlingen en leerkrachten. Met een bloemetje en ballonnen werd de jubilaris vervolgens feestelijk binnen en er waren bloemen en ballonnen bij aankomst op school.

De viering van het 25-jarig jubileum van Jovanovic viel niet zomaar midden in de Kinderboekenweek. ‘Juf Ellen’ is veel met taal bezig. Alle groepen van De Fontein volgden daarom op deze donderdag workshops rondom taal en lezen. Er werden vlogs gemaakt, filmpjes samengesteld voor en over juf Ellen, boekrollen en ‘waslijn- verhalen’ getekend en boeken geïllustreerd.

Juf Ellen bezocht alle workshops en liet zich verrassen door de presentaties van de kinderen en genoot zichtbaar. De dag werd afgesloten met een theatervoorstelling in de grote zaal van de school. Daar speelde Martin Forget de voorstelling ‘Wie Wie Oui’.