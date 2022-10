Jagers vechten verbod op hazenjacht in Groningen aan bij Haagse rechter

nieuws

Foto: Sven Ziegler via Pixabay

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft, samen met twee andere belangenorganisaties, een kort geding aangespannen om dit seizoen toch te mogen jagen op hazen in Groningen.

Minister Van Der Wal van Natuur en Stikstof bepaalde begin dit jaar dat er in Groningen niet op hazen mag worden geschoten, omdat de populatie te laag is in de provincie. Daar zijn de jagers het niet mee eens. Ze stellen dat op de velden waar wordt gejaagd, genoeg hazen zijn. Ook vinden de twee instanties dat er verkeerde cijfers en referentiejaren zijn gebruikt, bij het bepalen van het jachtverbod.

De voorzieningenrechter doet uiterlijk 20 oktober uitspraak in dit kort geding. Dan weten de jagersclubs ook of ze komend seizoen op hazen mogen schieten in Limburg en Utrecht. Daar geldt nu ook een verbod op de hazenjacht.