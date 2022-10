Honderd meter aan donutfans hopen op jaar lang gratis donuts in Herestraat

nieuws

Foto: Lawinia via Twitter

De opening van de vestiging van Dunkin’ (Donuts) aan de Herestraat (en de bijbehorende gratis-donutactie) zorgde donderdagnacht en vrijdagochtend voor een meterslange rij voor het pand van de nieuwe winkel.

Al diep in de nacht stonden de eerste wachtenden voor de winkel van de donutzaak, die om 08.00 uur ’s ochtends open zou gaan. Wachtende klanten zetten zelfs tuinstoelen voor de deur om het wachten makkelijker te maken. Dunkin’ zette zelfs beveiligers in om de rij wachtenden in goede banen te leiden.

De reden voor de lange rij wachtenden was echter niet alleen de smaak van de ronde baksels, maar ook de openingsactie. De eerste honderd klanten die een doos van twaalf donuts kochten bij de Dunkin’, krijgen elke week een gratis doos met zes donuts van de Amerikaanse donut-gigant.

Waarschijnlijk zijn deze gratis donuts nu al lang op. De lange rij bestond zeker uit meer dan honderd mensen. Andere bezoekers die vandaag een kijkje willen nemen, zullen toch echt moeten blijven betalen voor de ronde, zoete baksels.

Dunkin Groningen…er zitten zelfs mensen in een tuinstoel voor de deur 😳 Ik ben weggegaan omdat ik niet zo lang kan staan door lymfoedeem 😔 pic.twitter.com/Mj3anWcFu0 — Lawinia (@cahldeg) October 14, 2022