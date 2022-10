Groninger Boys boekt eenvoudige zege op Engelbert

sport

Foto Andor Heij. Groninger Boys - Engelbert

Groninger Boys had in de derde klasse C zondag een betrekkelijk eenvoudige middag tegen Engelbert. Thuis werd met 3-1 gewonnen. Groninger Boys boekte daarmee de eerste zege en Engelbert leed de eerste nederlaag na drie duels.

Groninger Boys was voor rust heer en meester. Sean Nfor maakte na 18 minuten het openingsdoelpunt. Maar het mocht een wonder heten dat de score al voor de pauze niet hoger was. Luca Etzi miste twee grote kansen en Nfor gleed de bal op een meter van het Engelbert doel naast. Engelbert kwam niet door de verdediging van Groninger Boys heen, waarin Maikel Hoiting de absolute uitblinker was.

Na rust leek Angelo Boonstra de wedstrijd te beslissen door in de 56e minuut de 2-0 aan te tekenen. Maar Engelbert werd wel wat beter. Na duwen kreeg Engelbert een strafschop. De inzet vanaf elf meter van Ingmar Hofstra werd echter gestopt door Junior Koers. Koers moest in de 60e minuut wel capituleren op een harde uithaal van Jamie House.

In de 73e minuut werd de score weer naar twee opgebouwd. Na hands bekroonde Hoiting een goede wedstrijd vanaf de strafschopstip: 3-1. In het vervolg raakte Fabia Nahr van Groninger Boys nog de lat.

Groninger Boys-trainer Freddy de Grooth vond de winst terecht: “We waren de voetballende ploeg en goed in balbezit. We konden voorin ook via de zijkanten gevaarlijk worden. Maar de afronding voor de pauze mocht wel wat beter. We hadden met 3 of 4-0 voor kunnen staan”.

“We willen dit jaar de ploeg goed op de rit krijgen”, aldus De Grooth over de ambities dit seizoen. “We willen leuk en attractief voetbal spelen. We willen er met leuk voetbal, ook voor het publiek, in blijven dit jaar. Een plek bij de eerste zeven is haalbaar. We gaan een jaartje investeren, een jaartje zaaien en dan volgend jaar oogsten”.

“Ten opzichte van vorige week miste ik drie basisspelers”, verklaarde Engelbert-trainer Siebrand Solinger de nederlaag. “We werden voor rust afgetroefd op alle vlakken. We kwamen goed weg, anders had het bij rust al 3-0 gestaan. Zij waren scherper, zeker bij de lange ballen”. Het verlies was zuur voor Solinger: “We zijn afgelopen seizoen ongeslagen kampioen geworden. Dit was onze eerste competitienederlaag in tweeënhalf jaar”.

“Ik wil dit seizoen de top vijf halen”, aldus de Engelbert-trainer. “Dat moet ook kunnen met deze ploeg. We moeten nog wel even wennen aan het baltempo. We moeten ons dan herpakken en dat lukt ook steeds”.

Engelbert staat vierde met zes punten uit drie wedstrijden. Groninger Boys heeft vier punten en staat achtste. FC Lewenborg is de ongeslagen koploper in 3C.

