Gewonde bij geweldsincident aan Gedempte Kattendiep; politie zoekt naar verdachten

nieuws

Foto via Instagram Politie Groningen-West

Bij een geweldsincident aan het Gedempte Kattendiep is vrijdagmiddag een persoon gewond geraakt. Agenten startten een zoektocht naar verdachten in de omgeving.

Wat er precies is gebeurd, is niet geheel duidelijk. Vermoedelijk gaat het om een handgemeen. Volgens de politie is het slachtoffer mogelijk kort buiten kennis geweest. Inmiddels is deze persoon weer aanspreekbaar, maar het slachtoffer moet wel naar een ziekenhuis voor verdere behandeling.

Agenten zijn een zoektocht gestart naar één of meerdere verdachten. Ook worden er in de buurt camerabeelden veiliggesteld van het incident en de daders.