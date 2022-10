Gevaarlijke situaties door brandstichtingen in Hoogkerk, politie zoekt getuigen

nieuws

Foto: Andries Oord

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over personen die de laatste tijd brandjes stichten in Hoogkerk. Die oproep doet de politie op sociale media.

“Helaas vinden jeugdigen het de laatste tijd weer nodig om brandjes te stichten in Hoogkerk”, schrijft de politie. “Buiten het feit dat het gevaarlijke situaties kan opleveren is het ook super vervelend voor de bewoners. We willen ontzettend graag dat de overlast stopt. Samen met u kunnen we iets aan de overlast doen.”

Mensen die iets weten over jeugdigen die brandjes stichten, of die wellicht in bezit zijn van beeldmateriaal, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900 88 44. Ook kan er contact worden opgenomen via Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000.