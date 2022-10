Gemeente wil malafide huisjesmelkers sneller aan kunnen pakken

nieuws

Met behulp van bestuurlijke boetes wil de gemeente Groningen malafide huisjesmelkers sneller kunnen straffen. Dat liet wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen woensdag eten.

In de gemeenteraad vond een meningsvormende sessie plaats rond de wijziging van de huisvestingsverordening. “Het voorstel van bestuurlijke boetes willen we gaan voorleggen aan de raad”, vertelt Van Niejenhuis. “Hiervoor willen we gaan werken met verschillende categorieën. Een particulier die zo nu en dan eens een ruimte verhuurd zal een lagere boete gaan krijgen dan een commerciële verhuurder. We willen daarin gaan differentiëren.” Bestuurlijke boetes worden in andere gemeenten al ingezet om pandjesbazen tot de orde te roepen, maar in Groningen moet dit nog geregeld worden.

“We hebben nu te maken met een handhavingstraject van één of twee jaar”

“Een bestuurlijke boete kun je direct aan een verhuurder opleggen als je ziet dat er iets niet in de haak is.” De wethouder doelt hiermee op praktijksituaties wanneer iemand in een te kleine ruimte woont, of wanneer de veiligheid in het geding is. “Met het huidige systeem hebben we te maken met een handhavingstraject van één of twee jaar, voor er een dwangsom kan worden opgelegd.” Volgens de wethouder is er in de gemeente een aantal mensen dat bewust de regels overtreedt, en ook het onderste uit de kan probeert te halen door te speculeren.

Bekeuringen worden bij herhaling hoger

Van Niejenhuis: “Dat speculeren willen we tegengaan doordat we deze boetes sneller op te leggen.” Op de vraag van raadslid Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen of er voldoende handhavingscapaciteit is, meldt de wethouder: “Wij denken van wel. We handhaven op dit moment op verzoek. We kijken naar meldingen, en we zijn niet van plan om aparte handhavers aan te nemen.” Bij een bekeuring zullen de bedragen vergelijkbaar zijn bij wat er nu uitgedeeld wordt, waarbij het gaat om bedragen van tienduizenden euro’s, die bij herhaling hoger worden.

Onbeperkte verhuur woningen Airbnb stoppen

Bij het debat werd er ook gesproken over de Airbnb mogelijkheden. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de raad instemmen met het plan van het gemeentebestuur om de onbeperkte verhuur van woningen via Airbnb te stoppen. Vanaf volgend jaar geldt er een limiet van dertig nachten. “Huizen zijn om in te wonen, niet om er geld aan te verdienen. We kiezen voor dertig nachten, omdat gezinnen gemiddeld genomen minder dan dertig nachten per jaar op vakantie zijn.” Raadslid Rik Heiner deed een poging om het aantal nachten op te krikken naar zestig nachten, maar andere partijen voelden daar niets voor.