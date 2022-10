Gemeente steekt hand in eigen boezem rond inwonersinitiatief Haren: “Niet goed gegaan”

nieuws

Er had duidelijker gecommuniceerd moeten worden rond de inrichting van een biodiversiteitszone aan de Onnerweg in Haren. Dat zegt wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Groen & klimaat adaptatie woensdag.

Wijnja reageerde daarmee op vragen van raadsleden Hans Sietsma en Justine Jones van GroenLinks. Jones: “Op 28 juni vorig jaar dienden enkele bewoners van de Onnerweg een voorstel in bij de gemeente om het grasveld voor de ingang van het sportpark daar om te vormen tot een biodiversiteitszone. Veel (vrucht-)bomen, gevarieerde ondergroei van struiken en kruiden. Zij reageerden daarmee op de herhaalde oproepen van de gemeente om voorstellen te doen voor de inrichting van de openbare ruimte, voor klimaatadaptatie en voor voedselbossen. Het voorstel had veel draagvlak in de buurt, maar door bemoeienis van de gemeente wordt het project niet meer omarmd. De gemeente stelde pas veel later dat het plan beter architectonisch ingepast moet worden, dat het opener moet blijven en dat er minder bomen en struiken geplant kunnen worden.”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Door randvoorwaarden in het begin scherp te hebben hadden we teleurstellingen later kunnen voorkomen”

Wethouder Wijnja: “Wat willen we als gemeente nog meer? Een initiatief vanuit bewoners om een gebied te vergroenen en om de biodiversiteit te vergroten. Dat is waar we enthousiast van worden. Helaas is dit project wel in een ongewenste situatie terecht gekomen. Met de kennis van nu hadden we de start van het project anders moeten inrichten. Door in het begin de randvoorwaarden scherp te hebben, hadden we teleurstellingen later in het proces kunnen voorkomen. En dat is wat hier gebeurd is. Wij zijn niet gelukkig, en de bewoners ook niet.”

“Graag met de initiatiefnemers in gesprek”

Volgens de wethouder is het belangrijk dat er lering wordt getrokken: “Dit kan ook op andere plekken gaan spelen. Daarom hebben we onszelf hardop afgevraagd hoe we dit beter kunnen doen. Hoe kunnen we de communicatie richting initiatiefnemers beter inrichten? Wat betreft de Onnerweg. We gaan de initiatiefnemers uitnodigen om in gesprek te gaan. De insteek is om groen toe te voegen waar het kan, waarbij we ook rekening houden met de ruimtelijke opzet van het gebied. Ik hoop dat de initiatiefnemers dit willen. Als gemeente ondersteunen we heel graag zulke initiatieven.”

Justine Jones (GroenLinks): “Waarom kwam het Gebiedsteam er pas veel later bij?”

Jones: “Maar hoe kan het dat het Gebiedsteam er pas veel later bij betrokken is?” Wijnja: “Twee dingen spelen hierbij een rol. We hebben tegen de inwoners gezegd kom maar met een uitgebreid plan. Maar daarvan moeten we nu concluderen dat dit proces niet goed werkt. Je loopt tegen aspecten aan die niet te realiseren zijn. Daar hadden we qua communicatie beter op in moeten spelen. En ook intern ligt er voor ons een taak. Het Gebiedsteam had er direct bij betrokken moeten worden. Dat is niet gebeurd. Dat zullen we in de toekomst beter moeten doen.”