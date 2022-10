Gemeente legt woensdag crisispakket op tafel tegen inflatie en energiearmoede

nieuws

Foto: Chris Bakker

Het gemeentebestuur legt komende woensdag een ‘mooi pakket’ aan extra maatregelen op tafel om de gevolgen van de hoge energieprijzen en de inflatie aan te pakken.

Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente. De gemeenteraad hield afgelopen dinsdag al een besloten vergadering rond het thema en komende woensdag gaat het college van B&W hoogstwaarschijnlijk een definitief voorstel komen.

“Wij werken nu hard aan het pakket, maar het is nog niet gereed”, stelt woordvoerder Manon Hoiting. “Dus we kunnen hier nog niet op vooruit lopen: we maken nog even pas op de plaats.”

Over wat er precies in het pakket staat, willen de collegepartijen nog niks loslaten. Maar het zou gaan om een stevig pakket aan maatregelen. Naast de omvang is ook nog onduidelijk voor welke groep Groningers het maatregelen de crisisaanpak is gericht.

Raad schreeuwde om gemeentelijke aanpak

De gemeenteraad roept al enige tijd om een gemeentelijke aanpak van energiearmoede via de gemeente. Half september stelde de Partij van de Arbeid nog voor om een gemeentelijk noodfonds op te zetten, wat garant staat voor betalingsachterstanden bij woningcorporaties om uithuiszetting te voorkomen en de verduurzaming van woningen te versnellen. Samen met de ChristenUnie drong de partij daarna aan op versnelde gemeentelijke hulp voor sportclubs, culturele instellingen, verenigingen en buurthuizen.