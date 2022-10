‘Geen kwetsbare asielzoekers meer in noodlocaties’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Kwetsbare asielzoekers mogen per direct niet langer worden opgevangen in noodlocaties. Dat heeft de rechtbank in Den Haag donderdag bepaald.

De rechter kwam tot dit besluit na een kort geding dat was aangespannen door VluchtelingenWerk. De rechter geeft het Centraal Orgaan Asielzoekers hiermee een tik op de vingers, want de noodopvang voldoet vaak niet aan de EU-normen. De rechter vindt dat asielzoekers recht hebben op dezelfde opvang als vluchtelingen uit Oekraïne.

Het ministerie stuurt deze donderdag nog naar alle betrokken gemeenten een verzoek om snel een plek te zoeken voor minderjarige vluchtelingen. Er is daar vaak een gebrek aan privacy, onderwijs voor kinderen en zorg voor kwetsbare mensen. Ook de gemeente Groningen telt diverse noodlocaties voor vluchtelingen.

Onder kwetsbare asielzoekers vallen onder meer gezinnen met kinderen onder de 1 jaar, alleenstaande minderjarigen en asielzoekers die direct een medische behandeling nodig hebben. Minderjarige kinderen moeten uiterlijk binnen vier weken toegang krijgen tot onderwijs en speelvoorzieningen. Ook moet iedereen in de opvang binnen vier weken een wekelijkse financiële toelage krijgen. Binnen negen maanden moet iedereen die nu in de (crisis)noodopvang verblijft, geschikte huisvesting krijgen.