Geblinddoekt oversteken bij de Sint Jansbrug? Volgende week zaterdag mag jij het proberen

Foto: Google Maps - Streetview

Met een blinddoek een drukke straat in Groningen oversteken. Wie zoiets zou doen, wordt door anderen waarschijnlijk voor gek verklaard. Maar voor mensen met een visuele beperking is dit de dagelijkse realiteit. Daarom organiseert de Oogvereniging volgende week zaterdagmiddag een actie bij de Sint Jansbrug, waar voorbijgangers het mogen gaan proberen.

Tijdens de Dag van de Witte Stok staan leden van de Oogvereniging klaar bij de Sint Jansbrug om voorbijgangers te vragen of ze bereid zijn om, onder begeleiding, met een simulatiebril of slaapmasker op en witte stok in de hand over willen steken. Zo kunnen ze zelf ervaren of ze, vertrouwend op andere zintuigen en andere weggebruikers, de weg over kunnen steken.

“Wij hebben voor de Sint Jansbrug gekozen, omdat dit een belangrijke looproute naar de binnenstad is geworden”, vertelt Geert de Breucke van de Groningse afdeling van de Oogvereniging. “Vele voetgangers met een visuele beperking dit als een uitdagende oversteek ervaren. Met deze actie hopen wij bij te dragen aan een betere bewustwording voor mensen met een visuele beperking in het verkeer. Daarbij noemen we de Sint Jansbrug in het bijzonder.”

Druf jij de uitdaging aan? Kom dan volgende week zaterdag tussen 13.45 en 15.00 uur naar de Sint Jansbrug.