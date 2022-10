Gaslek bij werkzaamheden Spieghelstraat

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De hulpdiensten moesten woensdagmiddag in actie komen in de Spieghelstraat in De Wijert. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een gaslucht kwam rond 14.50 uur bij de hulpdiensten binnen, waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “In de straat vinden werkzaamheden plaats waarbij op een gegeven moment een gaslucht werd geroken”, vertelt Ten Cate. “De hulpdiensten hebben metingen uitgevoerd en hebben de omgeving afgezet.”

Energiebedrijf Enexis kwam ter plaatse om het lek te dichten.