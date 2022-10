Fietspontje Zuidlaardermaar uit de vaart genomen: “Volgend jaar een nieuw pontje”

nieuws

Foto: ChristenUnie Groningen

Het fietspontje over het Drentsche Diep, bij het Zuidlaardermeer, heeft zaterdag de laatste vaart gemaakt. Op 1 oktober zit het vaarseizoen erop.

Het pontje kan gebruikt worden van 1 april tot 1 oktober. “Dit was naar alle waarschijnlijkheid het laatste vaartochtje”, schrijft directeur Marco Glastra op sociale media. Het laatste vaartochtje was bijzonder omdat het tegelijkertijd het afscheid is van de huidige pont. Na twintig dienstjaren gaat de vaarschuit met pensioen. Volgend jaar komt er een nieuwe pont, die naar alle waarschijnlijkheid op een andere locatie komt te liggen.

Vorige week werd het pontje behandeld in de Groningse gemeenteraad. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer liet weten dat het nieuwe pontje voor iedereen toegankelijk moet zijn. Raadslid Sten Wennink (ChristenUnie) had hier om gevraagd. Wennink: “Mensen met een beperking kunnen op dit moment een rondje Zuidlaardermeer niet maken, omdat het pontje niet toegankelijk is voor voertuigen die breder zijn dan tachtig centimeter. Hierdoor kunnen duo-fietsen en driewielfietsen niet meegenomen worden.” Broeksma liet weten hier rekening mee te willen houden, net als dat de fysieke bediening eenvoudig moet zijn.

