Eerste koopwoningen De Larix aangesloten op WarmteNet

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De eerste koopwoningen in de buurt De Larix in Selwerd zijn aangesloten op het WarmteNet. Dat werd vrijdagmiddag in aanwezigheid van wethouder Philip Broeksma gevierd.

Het waren de eerste eigenaren van woningen die kozen voor WarmteNet om zo van het aardgas af te gaan. WarmteNet is een ondergronds buizenstelsel dat warm water naar de woningen brengt. De warmte komt onder meer van datacentra op Zernike.

In Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen worden steeds meer huurwoningen aangesloten op WarmteNet. In de Larix zijn het de eerste koopwoningen.

Het WarmteNet is belangrijk voor de gemeente, omdat die in 2035 aardgasvrij wil zijn.