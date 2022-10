Dumping van drugsafval in De Onlanden: “Dit is zo waardeloos”

nieuws

Foto: ingezonden

In natuurgebied De Onlanden is afgelopen weekend een grote hoeveelheid hennepafval gedumpt. Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten roept mensen op om een oogje in het zeil te houden.

“Het gaat om ongeveer zeventig vuilniszakken die we hebben aangetroffen op de Woudrustlaan in De Onlanden nabij Peize”, vertelt Zwiers. “Het gaat om hennepafval. Dan moet je denken aan potgrond, planten maar ook drainagebuizen. Er zijn geen vloeistoffen aangetroffen. Wel lagen er piepschuimachtige materialen.”

“Boswachter trof de vuilniszakken aan”

De vuilniszakken zijn er afgelopen weekend gedumpt. “Een collega van mij trof de materialen tijdens zijn ronde aan. Wij vermoeden dat de spullen tussen vrijdag en zaterdagochtend gedumpt zijn. We hebben aangifte gedaan bij de politie. De spullen zijn inmiddels opgehaald en verwijderd. Dit is gedaan door de gemeente Noordenveld die direct heeft ingegrepen.”

“Dumpingen brengen gevaren met zich mee”

Zwiers baalt: “Drugsdumpingen in de natuur zijn niet nieuw. We zien het verspreid over het land gebeuren. Maar het dumpen brengt heel veel gevaren met zich mee. Bijvoorbeeld het piepschuim dat ik benoemde. Vogels die eten dat op, die krijgen het in hun maag en het gaat daar niet meer weg. Het gevolg is dat ze denken dat ze voldoende eten hebben gehad waardoor ze niet meer op zoek gaan naar voedsel, terwijl ze daardoor verhongeren. En vervolgens komt het piepschuim in de kringloop terecht want een dode vogel wordt weer door een ander dier gegeten.”

Tips

De boswachter roept mensen op om een oogje in het zeil te houden. “Rond deze dumping willen we mensen vragen informatie te delen. Heb je afgelopen week, en specifiek op vrijdag of zaterdag, verdachte bewegingen gezien op of rond de Woudrustlaan, dan vragen we jou deze informatie te delen met de politie. Dit kan via telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. En ook voor de toekomst. Houd een oogje in het zeil. Vertrouw je iets niet, bel dan de politie.”