Drie kunstgrasvelden op Esserberg vervangen, ook hoofdveld Be Quick 1887

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 Esserbergstadion

Op sportpark Esserberg worden drie kunstgras voetbalvelden vervangen. Daaronder is het hoofdveld van Be Quick 1887. Dat gaat waarschijnlijk komende zomer gebeuren.

Een nieuw kunstgrasveld in het stadion van Be Quick is een lang gekoesterde wens van de club, want het huidige veld stamt uit 2009.. “De afgelopen jaren was er veel kritiek op het veld, ook van onze tegenstanders”, aldus Be Quick voorzitter Johan Vreeken. “Maar ook vanuit de fysiotherapeuten. Het veld is zo hard dat er daardoor veel blessures worden opgelopen en sommige jongens er minder op kunnen trainen. Het veld is ook zeer intensief gebruikt. Niet alleen door ons maar ook door scholen. Maar het is hartstikke mooi dat het nu gaat gebeuren. Het wordt wel een hele operatie, want niet alleen ons hoofdveld, maar ook de velden drie en vijf worden aangepakt”.

Veld drie is een veld dat door Be Quick en Helpman samen gebruikt wordt en op veld vijf spelen voornamelijk de teams van Helpman. Beide velden zijn van 2011. Het hoofdveld van Helpman heeft sinds kort kunstgras.

De drie velden werden onlangs gekeurd en de gebruikers van het sportpark werden donderdagavond door Sport050 ingelicht over de vervanging. Er gaat nu een voorstel naar de gemeente om geld uit te trekken voor de velden. Hoeveel het gaat kosten is nog niet bekend.