Drama treft zwanenfamilie: ‘Vader vloog tegen elektriciteitsmast, jonkies dood door vogelgriep’

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Een drama voor een zwanenfamilie die aan de Noorddijkerweg bij Kardinge verblijft. Volgens nieuwsfotograaf Martin Nuver van 112groningen.nl is alleen de moeder nog in leven.

“De familie wordt al enige tijd achtervolgd door pech”, vertelt Nuver. “Afgelopen zomer vloog de vader van het gezin tegen een elektriciteitsmast en kwam daarbij om het leven. En nu heeft de vogelgriep toegeslagen. Afgelopen dagen werden al twee jonkies dood aangetroffen en vanmiddag kwam er een melding binnen dat het ook met twee andere zwanen niet goed ging.”

De Dierenambulance werd gewaarschuwd die de hulp inriep van de Groninger brandweer. “In de middag zijn de twee zwanen, beide jonkies, overleden. Duikers van de brandweer hebben de kadavers geborgen. Op dit moment is alleen de moeder nog over. Men vermoedt dat ook deze zwaan vogelgriep heeft omdat er symptomen gezien worden, maar het dier is nog te beweeglijk, waardoor het niet gevangen kan worden.”