“Donderdag flinke perioden met zon, volgende week lijkt de herfst onafwendbaar”

De komende beloven rustig herfstweer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis laat de zon zich zien maar kan er zo nu en dan ook een bui vallen.

“Donderdag zijn er flinke perioden met zon afgewisseld door stapelwolken. Vooral later op de dag klaart het flink op. Het blijft droog en het wordt 17 of 18 graden. De zuidwestenwind is nog altijd vrij stevig, windkracht 4 tot 5. Vrijdag zijn er flinke opklaringen, afgewisseld door stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 17 graden. De zuidwestenwind is matig, winkracht 4. In de nacht naar zaterdag volgt regen.”

“Op zaterdag valt er een bui, waarschijnlijk vooral tijdens het eerste deel van de dag. Verder is er zo nu en dan zon, maar doet de temperatuur een stapje terug naar 14 of 15 graden. De westenwind is matig, windkracht 4. Zondag zijn er sluierwolken en is er een waterig zonnetje. Het blijft droog bij 15 graden en ook maandag verloopt droog. Maandag is er kans op een bui, of wat lichte regen, en wordt het 16 of 17 graden. Dinsdag en woensdag neemt de kans op regen weer af en de herfst lijkt daarna langzaam maar zeker onafwendbaar. Het uitstel lijkt dan ook geen afstel.”

